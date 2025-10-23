Uzatom: a Genova rafforzata la collaborazione con Ansaldo Energia

(Teleborsa) - Opportunità di collaborazione in ambito nucleare, sviluppo congiunto di tecnologie e competenze e rafforzamento dei legami industriali e istituzionali tra Italia e Uzbekistan: sono questi i principali temi affrontati durante la visita a Genova deliniziata lunedì 20 ottobre e conclusasi ieri. La missione ha fatto seguito alla firma del, e si inserisce nel quadro dei programmi nucleari dell'Uzbekistan, che prevedono la realizzazione di centrali di nuova generazione con l'obiettivo di diversificare il mix energetico nazionale del paese.Laha incontrato i vertici di Ansaldo Energia e della controllata Ansaldo Nucleare, approfondendo i possibili ruoli del gruppo e della filiera italiana nel programma nucleare dell'Uzbekistan.Laha incluso un incontro istituzionale con le principali realtà del territorio (Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova, Confindustria Liguria e Istituto Italiano di Tecnologia), ospitato presso la Camera di Commercio di Genova. L'incontro ha permesso di esplorare sinergie tra il sistema produttivo ligure e la filiera energetica dell'Uzbekistan, con l'obiettivo di promuovere la collaborazione tra industria, istituzioni e centri di ricerca.Durante la sua permanenza a Genova, la delegazioneha inoltre visitato gli stabilimenti di Ansaldo Energia, la sede di Fondazione Ansaldo e il Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) dell'Istituto Italiano di Tecnologia.