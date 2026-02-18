Innovation day: Ansaldo Energia celebra l'innovazione nel gruppo

(Teleborsa) - Nel 2025 Ansaldo Energia
ha depositato 13 nuovi brevetti,
portando il patrimonio complessivo a 1.954 brevetti attivi. Un risultato presentato oggi in occasione dell'Innovation Day 2026
dell'azienda e che conferma la centralità dell'innovazione per il Gruppo, impegnato nello sviluppo di tecnologie a supporto della sicurezza e della transizione energetica. L'evento è stato l'occasione per presentare i brevetti e le storie dietro il progresso tecnologico dell'azienda, ma anche i 30 progetti di innovazione di processo e di prodotto sviluppati dai dipendenti di tutte le sedi di Ansaldo Energia nel corso dell'ultimo anno.
Ad aprire i lavori l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri,
che ha ricordato l'importanza dell'industria come abilitatrice di innovazione. La sessione introduttiva, affidata a Davide Pinna, responsabile Intellectual Property e Design Process Quality,
ha ripercorso l'andamento del patrimonio di proprietà intellettuale dell'azienda, mentre Alberto Diaspro, professore dell'Università di Genova e direttore della Ricerca in Nanoscopia dell'IIT,
ha offerto una riflessione sul legame tra ricerca scientifica avanzata e applicazioni industriali emergenti.
La mattinata ha anche visto gli interventi di Alberto Improda, titolare dell'omonimo studio ed esperto di proprietà intellettuale
, e Maria Nives Riggio, vicedirettore Generale di FILSE,
con un confronto su sfide tecnologiche, tutela del know-how ed evoluzione dell'ecosistema dell'innovazione. L'evento si è concluso con la celebrazione degli inventori che, negli ultimi anni, hanno contribuito all'ampliamento del patrimonio tecnologico dell'azienda.
"Questo evento ha confermato quanto l'innovazione sia centrale per l'azienda – ha detto Federico Bonzani, chief technology Ooficer del gruppo Ansaldo Energia
–. Siamo all'avanguardia nell'uso dell'idrogeno per la produzione di energia elettrica, negli upgrade degli impianti per la riduzione dei consumi e delle emissioni, negli elettrolizzatori per l'idrogeno verde e nei reattori nucleari di quarta generazione. Continuiamo a investire in innovazione per consolidare la nostra posizione di player global nel settore della generazione di energia."