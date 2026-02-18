Innovation day: Ansaldo Energia celebra l'innovazione nel gruppo

(Teleborsa) - Nel 2025ha depositatoportando il patrimonio complessivo a 1.954 brevetti attivi. Un risultato presentato oggi in occasione dell'dell'azienda e che conferma la centralità dell'innovazione per il Gruppo, impegnato nello sviluppo di tecnologie a supporto della sicurezza e della transizione energetica. L'evento è stato l'occasione per presentare i brevetti e le storie dietro il progresso tecnologico dell'azienda, ma anche i 30 progetti di innovazione di processo e di prodotto sviluppati dai dipendenti di tutte le sedi di Ansaldo Energia nel corso dell'ultimo anno.Ad aprire i lavori l'che ha ricordato l'importanza dell'industria come abilitatrice di innovazione. La sessione introduttiva, affidata aha ripercorso l'andamento del patrimonio di proprietà intellettuale dell'azienda, mentreha offerto una riflessione sul legame tra ricerca scientifica avanzata e applicazioni industriali emergenti.La mattinata ha anche visto gli interventi di, econ un confronto su sfide tecnologiche, tutela del know-how ed evoluzione dell'ecosistema dell'innovazione. L'evento si è concluso con la celebrazione degli inventori che, negli ultimi anni, hanno contribuito all'ampliamento del patrimonio tecnologico dell'azienda."Questo evento ha confermato quanto l'innovazione sia centrale per l'azienda – ha detto–. Siamo all'avanguardia nell'uso dell'idrogeno per la produzione di energia elettrica, negli upgrade degli impianti per la riduzione dei consumi e delle emissioni, negli elettrolizzatori per l'idrogeno verde e nei reattori nucleari di quarta generazione. Continuiamo a investire in innovazione per consolidare la nostra posizione di player global nel settore della generazione di energia."