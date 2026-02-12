Regno Unito, Ansaldo Energia fornirà compensatore sincrono per progetto stabilità rete

(Teleborsa) -ha firmato un contratto con TSK UK per la fornitura di un compensatore sincrono modello TRY-L63 con volano FW 19-63 (157 tonnellate, 10,7 metri) e componenti ausiliari, che saranno consegnati al Necton Greener Grid Park di Statkraft, progetto dedicato alla stabilità della rete elettrica attualmente in costruzione nel Norfolk,L’accordo prevede anche le attività di messa in servizio e la formazione del personale operativo dell’impianto. Nel 2022 Necton Greener Grid Park si è aggiudicato un contratto da NESO (National Energy System Operator) nell’ambito del programma Stability Pathfinder, con l’obiettivo di rafforzare la rete elettrica britannica in un contesto in cui le fonti rinnovabili discontinue assumono un ruolo sempre più rilevante.- spiega la nota - forniscono servizi di rete essenziali, come la regolazione della tensione, la potenza reattiva, la potenza di corto circuito e l’inerzia. Queste funzionalità stanno diventando sempre più cruciali con l’espansione della generazione da fonti rinnovabili e delle connessioni in corrente continua ad alta tensione (HVDC). Grazie alla loro rapida risposta dinamica, i compensatori sincroni rappresentano una soluzione consolidata e affidabile per garantire stabilità e sicurezza energetica.“Siamo lieti di collaborare con Statkraft e Ansaldo Energia a un progetto così innovativo e di grande valore, contribuendo insieme a soluzioni che rafforzano la stabilità e l’efficienza del sistema elettrico britannico. Questo sarà il più grande impianto di compensazione sincrona realizzato finora da Statkraft e rappresenterà un elemento chiave per supportare l’integrazione delle energie rinnovabili nella rete nazionale”, ha dichiarato, Projects Director di TSK UK.“La collaborazione con TSK UK e Necton Grid Solutions conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni per la stabilità della rete in un contesto di rapida crescita delle rinnovabili”, ha affermatoExecutive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia. “Con questo progetto mettiamo a frutto la nostra vasta esperienza nella tecnologia dei compensatori sincroni per supportare gli obiettivi di transizione energetica del Regno Unito.”