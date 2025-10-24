Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.204 -0,01%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un moderato +0,12%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.661, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.437. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.885.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```