Antitrust accetta impegni e ristori proposti da SAS e Moby

(Teleborsa) - L'Antitrust ha accolto gli impegni presentati da SAS
- Shipping Agencies Services, controllata dal gruppo MSC Holding
e controllante la società GNV -
Grandi Navi Veloci, con cui cederà
senza corrispettivo la sua quota del 49% di Moby a Onorato Armatori
, che la controlla con una partecipazione del 51%, e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51%
ottenuto a garanzia del finanziamento concesso a Moby nel 2023.
Daò canto suo, Moby affiderà ad un terzo
l’organizzazione di una procedura competitiva e trasparente
, aperta a tutti gli operatori interessati, per vendere un pacchetto di asset
individuato sulla base di una perizia indipendente e così estinguere il finanziamento ricevuto da SAS
. Qualora il ricavato dalla vendita di questi asset non risultasse sufficiente ad estinguere il finanziamento SAS, l’eventuale credito residuo sarà ceduto
a terzi indipendenti, a condizioni rispettose della sostenibilità economica e finanziaria di Moby. Per continuare a garantire l’operatività di Moby, alcuni asset saranno gravati da vincoli di charter back. L’istruttoria
dell'AGCM era stata avviata il 5 novembre 2024
per accertare l’esistenza di un possibile cartello
a seguito del legame strutturale tra Moby e GNV. Tale legame era nato dopo l’acquisizione del 49% di Moby da parte di SAS
e si era rafforzato con l’ingente finanziamento di SAS
a Moby a dicembre 2023. Secondo l’Autorità queste operazioni avrebbero potuto comportare un deterioramento delle dinamiche concorrenzial
i nelle rotte dove competono Moby e GNV (controllata da SAS).Gli impegni presentati da SAS e Moby
e resi obbligatori dall’Autorità sciolgono i legami strutturali e finanziari
che avevano motivato l’avvio del procedimento istruttorio.Moby e GNV
si sono anche impegnate a concedere un ristoro ai consumatori
che abbiano acquistato, prima della data di pubblicazione degli impegni (16 luglio 2025), un viaggio sulle rotte Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia
da effettuarsi nel periodo giugno-settembre 2025, oppure un viaggio sulla Napoli-Palermo nei weekend
compresi tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025. Per Moby, tale ristoro è pari al 5% dell’importo del biglietto
(al netto di tasse, oneri e ETS), se il consumatore sceglierà un rimborso, e al 10% se sceglierà un voucher
. Per GNV, l’importo è pari a 15 euro per i viaggi in cabina e al 7% dell’importo pagato per gli altri viaggi.