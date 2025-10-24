Milano 12:42
42.313 -0,16%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 12:43
9.568 -0,11%
Francoforte 12:42
24.189 -0,08%

Antitrust accetta impegni e ristori proposti da SAS e Moby

Economia
Antitrust accetta impegni e ristori proposti da SAS e Moby
(Teleborsa) - L'Antitrust ha accolto gli impegni presentati da SAS - Shipping Agencies Services, controllata dal gruppo MSC Holding e controllante la società GNV - Grandi Navi Veloci, con cui cederà senza corrispettivo la sua quota del 49% di Moby a Onorato Armatori, che la controlla con una partecipazione del 51%, e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51% ottenuto a garanzia del finanziamento concesso a Moby nel 2023.

Daò canto suo, Moby affiderà ad un terzo l’organizzazione di una procedura competitiva e trasparente, aperta a tutti gli operatori interessati, per vendere un pacchetto di asset individuato sulla base di una perizia indipendente e così estinguere il finanziamento ricevuto da SAS. Qualora il ricavato dalla vendita di questi asset non risultasse sufficiente ad estinguere il finanziamento SAS, l’eventuale credito residuo sarà ceduto a terzi indipendenti, a condizioni rispettose della sostenibilità economica e finanziaria di Moby. Per continuare a garantire l’operatività di Moby, alcuni asset saranno gravati da vincoli di charter back.

L’istruttoria dell'AGCM era stata avviata il 5 novembre 2024 per accertare l’esistenza di un possibile cartello a seguito del legame strutturale tra Moby e GNV. Tale legame era nato dopo l’acquisizione del 49% di Moby da parte di SAS e si era rafforzato con l’ingente finanziamento di SAS a Moby a dicembre 2023. Secondo l’Autorità queste operazioni avrebbero potuto comportare un deterioramento delle dinamiche concorrenziali nelle rotte dove competono Moby e GNV (controllata da SAS).

Gli impegni presentati da SAS e Moby e resi obbligatori dall’Autorità sciolgono i legami strutturali e finanziari che avevano motivato l’avvio del procedimento istruttorio.

Moby e GNV si sono anche impegnate a concedere un ristoro ai consumatori che abbiano acquistato, prima della data di pubblicazione degli impegni (16 luglio 2025), un viaggio sulle rotte Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia da effettuarsi nel periodo giugno-settembre 2025, oppure un viaggio sulla Napoli-Palermo nei weekend compresi tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025. Per Moby, tale ristoro è pari al 5% dell’importo del biglietto (al netto di tasse, oneri e ETS), se il consumatore sceglierà un rimborso, e al 10% se sceglierà un voucher. Per GNV, l’importo è pari a 15 euro per i viaggi in cabina e al 7% dell’importo pagato per gli altri viaggi.
Condividi
```