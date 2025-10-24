Apple sconfitta in Regno unito: multata da antitrust per pratiche App store

Apple

(Teleborsa) -. La Casa della mela è stata infatti condannata dall'Antitrust britannica a pagare un, pernella gestione del suoIlche equivale alla nostra Antitrust,ai querelanti rappresentati dall'avvocato Rachael Kent, che ha portato avanti unadi circa 36 milioni di membri, volta a chiedere un, (1,5 miliardi di sterline).Apple, che in precedenza aveva affermato che le sue regole garantivano che iper proteggere utenti e sviluppatori, ha attribuito la c, spiegando che questa "sta imponendo le modalità di gestione dello store e termini commerciali che creano confusione".L'accusa è che Apple abbia abusato della sua posizione dominante, imponendoed addebitando agli sviluppatori una, che avrebbe comportato prezzi più alti per gli utenti Apple che hanno effettuato pagamenti relativi alle app.La vertenza copre un. Gli importi medi che si stima siano recuperabili dai singoli utenti sono relativamente bassi, nell'ordine di 27-75 sterline, ma l'importo complessivo dellada parte della class action era piuttosto elevato (e inclusi gli interessi).