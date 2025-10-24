Apple sconfitta in Regno unito: multata da antitrust per pratiche App store

(Teleborsa) - Un dura sconfitta per Apple in Regno Unito
. La Casa della mela è stata infatti condannata dall'Antitrust britannica a pagare un risarcimento di 500 milioni di euro
, per abuso di posizione dominante
nella gestione del suo App store
.
Il Competition Appeal Tribunal,
che equivale alla nostra Antitrust, ha dato ragione
ai querelanti rappresentati dall'avvocato Rachael Kent, che ha portato avanti una class action
di circa 36 milioni di membri, volta a chiedere un risarcimento sino a 1,7 miliardi di euro
, (1,5 miliardi di sterline).
Apple, che in precedenza aveva affermato che le sue regole garantivano che i marketplace soddisfacessero specifici requisiti minimi
per proteggere utenti e sviluppatori, ha attribuito la colpa alla Commissione europea
, spiegando che questa "sta imponendo le modalità di gestione dello store e termini commerciali che creano confusione".
L'accusa è che Apple abbia abusato della sua posizione dominante, imponendo pratiche di esclusione agli sviluppatori di app
ed addebitando agli sviluppatori una commissione del 30%
, che avrebbe comportato prezzi più alti per gli utenti Apple che hanno effettuato pagamenti relativi alle app.
La vertenza copre un periodo che va dal 1° ottobre 2015 al 15 novembre 2024
. Gli importi medi che si stima siano recuperabili dai singoli utenti sono relativamente bassi, nell'ordine di 27-75 sterline, ma l'importo complessivo della richiesta di risarcimento danni
da parte della class action era piuttosto elevato (in un range di 1,184-2,237 miliardi di sterlin
e inclusi gli interessi).(Foto: © Apple)