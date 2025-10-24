Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.358 +1,04%
Dow Jones 22:00
47.207 +1,01%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dell'1,01%

Il Dow Jones termina gli scambi a 47.207,12 punti

L'indice dei colossi di Wall Street lievita dell'1,01% e archivia la seduta a 47.207,12 punti.
