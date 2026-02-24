Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,76%

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.174,5 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street lievita dello 0,76% e archivia la seduta a 49.174,5 punti.
