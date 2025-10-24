Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.358 +1,04%
Dow Jones 22:00
47.207 +1,01%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,04%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.358,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,04%
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,04% e chiude a 25.358,16 punti.
Condividi
```