Corte dei conti: confermato per la terza volta il segretario generale Massi

È il segretario generale della magistratura contabile più longevo dal dopoguerra

(Teleborsa) - Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha oggi confermato Franco Massi, segretario generale dell'Istituto per la terza volta. Marchigiano, classe 1964, Scuola Militare Nunziatella, Ufficiale GdF per 14 anni e Magistrato da 28 anni, Massi – sottolinea la Corte in una nota – "si è rivelato un vero e proprio manager pubblico, che negli ultimi 8 anni ha reso la macchina amministrativa della Corte dei conti un benchmark di riferimento assoluto per l'intera P.A. italiana".

"Welfare aziendale al top del pubblico impiego: è sua – prosegue la nota – anche l'idea di creare e sviluppare il Poliambulatorio Montezemolo, oggi ritenuto dal Ministro Crosetto e dal Ministro Schillaci un modello da replicare sia nella Sanità militare sia nella Sanità pubblica. Confermati con lui anche i Vicesegretari Ugo Montella e Francesco Targia".
