Eni, Gattei: questo anno è stato "estremamente ricco" di opportunità per modello satellitare

(Teleborsa) - "Siamo molto vicini all'incasso di 2 miliardi di euro
per l'investimento del 20% da parte del fondo Ares in Plenitude, e ci aspettiamo entro fine anno anche il closing dell'accordo con GIP sul business CCUS". Lo ha detto Francesco Gattei
, Chief Transition & Financial Officer, Chief Operating Officer di Eni
, nella conference call
che ha seguito la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre
2025.
"Stiamo ancora aspettando tutte le autorizzazioni
in altre operazioni, come quella sul Congo
dove serve più tempo, ma stanno procedendo", ha aggiunto.
"Questo anno è stato estremamente ricco in termini di opportunità
, abbiamo beneficiato di disposal che avevamo iniziato l'anno scorso e le abbiamo completate quest'anno, e siamo stati capaci di velocizzare alcuni deal - ha spiegato Gattei - Questa accelerazione è anche alla base del miglioramento nel capex".
Il terzo trimestre è stato di grande rilievo per i satelliti E&P
in termini di contributo alla crescita. Azule Energy
, il satellite in Angola (quota Eni 50%), ha avviato la produzione del progetto operato Agogo West Hub, con dieci mesi di anticipo rispetto ai piani. Inoltre, è imminente l'avvio della produzione di gas del progetto operato NGC. Var Energi
, il satellite in Norvegia (quota Eni 63%), ha raggiunto con un trimestre di anticipo l'obiettivo produttivo di 400 mila boe/g, grazie al rapido avvio dei progetti Johan Castberg e Balder X, quest'ultimo operato da Var. Ithaca Energy
(quota Eni 36%), il satellite nel Regno Unito, ha quasi raddoppiato il valore di borsa dalla sua costituzione e ha aumentato l'obiettivo di produzione grazie ad acquisizioni complementari al portafoglio e all'eccellente gestione operativa.
Il quarto satellite E&P
, quello di maggiori dimensioni, combinando le attività di Eni e Petronas
rispettivamente in Indonesia e Malesia procede secondo i piani verso la finalizzazione degli accordi entro fine anno. Contribuirà in misura significativa alla creazione di valore e alla crescita, con particolare focus sui mercati asiatici del GNL.
"Guardando al futuro, il modello di esplorazione duale continua a generare opportunità
- ha sottolineato il CFO di Eni - In Indonesia abbiamo anche il 10% di disposal degli asset che non sono inclusi nella busuness combination e stiamo valutando altre opportunità".