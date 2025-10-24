Milano 15:53
42.437 +0,13%
Nasdaq 15:53
25.332 +0,94%
Dow Jones 15:53
47.129 +0,84%
Londra 15:53
9.600 +0,22%
Francoforte 15:52
24.222 +0,06%

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza
Il Comparto sanitario dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 926,33 punti.
Condividi
```