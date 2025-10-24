Milano 10:02
42.341 -0,10%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:02
9.586 +0,08%
Francoforte 10:01
24.187 -0,09%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 2,30%.

L'andamento di Siemens Energy nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Siemens Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 100,6 Euro. Prima resistenza a 101,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 99,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
