Giappone, Prezzi consumo (YoY) in settembre

Giappone, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Giappone, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,7%.

