INPS: 895.791 pensioni in 2024, importo di 1.220 euro

(Teleborsa) -con decorrenza nel 2024 è diper un importo medio mensile alla decorrenza diQuelle con decorrenza nei primi nove mesi del 2025 sono state, per un importo medio diLo rende notohe oggi ha pubblicato l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2024 e nei primi nove mesi del 2025, con rilevazione alsi spiega - si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, agli assegni sociali, alle pensioni anticipate, ai fondi speciali, a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate.che, con riferimento alla rilevazione aggiornata a, le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2024 comprendono anche quelle liquidate successivamente (da ottobre 2024 in poi) ma con decorrenza anteriore. Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2025, invece, includono esclusivamente quelle liquidate fino al 2 ottobre 2025. Pertanto, nel confronto tra il numero delle pensioni decorrenti nei primi nove mesi del 2024 e quello relativo ai primi nove mesi del 2025, occorre tenere conto di tale differenza di perimetro informativo., nel 2024 si registrano 274.359 pensioni di vecchiaia, 224.854 pensioni anticipate, 61.265 di invalidità e 237.785 ai superstiti. Nei primi nove mesi del 2025 le rispettive consistenze sono pari a 198.532 pensioni di vecchiaia, 160.022 pensioni anticipate, 37.798 pensioni di invalidità e 159.661 pensioni ai superstiti.l Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) ha totalizzato 358.723 pensioni nel 2024 e 244.612 nei primi nove mesi del 2025. Seguono la Gestione dipendenti pubblici (128.711 e 95.837), quella degli Artigiani (87.866 e 61.665), dei Commercianti (76.732 e 54.187), dei Parasubordinati (48.666 e 34.838) e dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (33.885 e 22.415). Gli assegni sociali sono stati 97.528 nel 2024 e 72.699 nei primi nove mesi del 2025.