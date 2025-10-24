ISCC Fintech, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 4,50 euro) ilsu Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 206%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti hanno, adottando unvolto a un ridimensionamento della crescita limitato e non strutturale, coerente con un possibile recupero nella seconda parte dell'anno. Le nuove previsioni indicano un valore della produzione atteso a 9,15 milioni di euro nel 2025 e 12,55 milioni di euro nel 2027 (CAGR FY24-FY27: 12,7%). L'EBITDA stimato è pari a 2 milioni di euro nel 2025 e 4,8 milioni di euro nel 2027, con una marginalità in progressivo aumento dal 27,8% del 2024 al 38,7% del 2027. A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP cash positive pari a 2,97 milioni di euro.