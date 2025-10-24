Milano 10:03
42.339 -0,10%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:03
9.585 +0,07%
Francoforte 10:02
24.184 -0,10%

Londra: brillante l'andamento di NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di NatWest Group
Seduta positiva per il gruppo bancario inglese, che avanza bene del 3,01%.
Condividi
```