Milano 13:08
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:08
9.571 -0,08%
Francoforte 13:07
24.200 -0,03%

Londra: movimento negativo per Fresnillo
Rosso per il leader mondiale dell'argento, che sta segnando un calo del 2,19%.
