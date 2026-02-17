Milano 11:05
45.699 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:05
10.522 +0,46%
Francoforte 11:05
24.859 +0,23%

Londra: in calo Fresnillo
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale dell'argento, che tratta con una perdita dell'1,89%.

La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fresnillo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 37,64 sterline. Primo supporto visto a 37,12. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 36,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
