Mercato auto usate agosto 2025: stabile (-0,3%), cala il diesel e crescono le ibride (+9,8%)

(Teleborsa) - Nel mese diilrimane sostanzialmente stabile:(dati Unrae in attesa di consolidamento),. I trasferimenti netti cedono l’1,5%, mentre le minivolture segnano un +1,4%. Nei primi 8 mesi la crescita è del 2,9% con 3.605.498 trasferimenti (-0,4% sul 2019).Nel mese. Il diesel scende, infatti, al 42,9% di quota (-4,2% e al 42,3% nel cumulato), il(38,4% negli 8 mesi). Letoccando il 9,8% (in agosto e gennaio-agosto); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,3% e 2,2% nel mese (5,2% e 2,0% nel cumulato); BEV e plug-in salgono all’1,0% e 1,3% in agosto (1,0% e 1,3% negli 8 mesi).In agosto i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti:Parallelamente,. Guadagnano mezzo punto gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,1% in agosto e 3,6% nel cumulato), mentre rimangono stabili, ma marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,7% complessivo nel mese e 0,9% negli 8 mesi).Nel mese di agostoAle al secondo sale la Sicilia al 9,8% (+0,3 %), scavalcando il Lazio che scende in terza posizione con l’8,8% (-0,3 %) per la flessione degli scambi sia fra privati che da operatore a privati/società. Al quarto posto il Veneto con l’8,5%, seguito dalla Puglia all’8,2% e dalla Campania all’8,0%.Ad agosto la quota dei trasfe­rimenti netti di vetture con. Quella di auto da 6 a 10 anni cede 0,3 punti e vale il 16,8%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,7% (-0,9 % rispetto al 2024); 11,1% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 % su agosto 2024), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,9 %). Le vetture fino a 1 anno scendono al 5,8% nel mese e al 6,2% nel cumulato. Nel complesso, iSul fronte delle minivolture, cede 0,1 punti la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura, al 59,6%, e cresce di 2,1 punti la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, al 26,7%.cedono mezzo punto quelle provenienti dal Noleggio a Breve Termine (all’1,9%) e 0,3 punti quelle provenienti da auto-immatricolazioni (all’1,5%).Anche fra le minivolture le auto diesel confermano la leadership nel mese, ma calano di 4,4 punti al 45,1%. Il motore a benzina guadagna un punto al 31,1%.In sostenuta crescita le minivolture di auto ibride, al 12,2%. Le ibride plug-in e le elettriche pure si posizionano rispettivamente al 2,1% (+0,4 punti) e all’1,5% di quota (+0,2 %).Anche fra le minivolture recupera la quota delle autovetture con più di 10 anni, al 38,7% del totale: 2,2 punti in più di agosto 2024. Perde 0,4 punti la fascia da 6 a 10 anni (al 20,0%) e 1,5 punti quella da 4 a 6 anni, al 13,2%.; in aumento la fascia da 1 a 2 anni, al 6,6% (+0,8 %), mentre cede quella fino a 1 anno, al 4,3% (-0,6 %). Nel complesso, le, -0,4 % sullo stesso mese 2024