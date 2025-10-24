Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:28
25.388 +1,16%
Dow Jones 18:28
47.265 +1,13%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: Micron Technology sale verso 219,4 USD

Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%.
