Parigi: giornata depressa per Kering

multinazionale del lusso

Kering

CAC40

colosso del lusso

Kering

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 339,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 330,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 348,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)