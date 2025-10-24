Milano 10:04
Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 3,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Kering sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 339,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 330,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 348,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
