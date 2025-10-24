Piazza Affari: andamento sostenuto per Maire

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con una variazione percentuale del 2,79%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Maire
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,16%, rispetto a +1,67% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,11.
