Piazza Affari: balza in avanti Technogym

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Technogym
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,66 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,91, mentre il primo supporto è stimato a 14,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)