Piazza Affari: balza in avanti Technogym

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Technogym ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,66 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,91, mentre il primo supporto è stimato a 14,41.

