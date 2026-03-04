Piazza Affari: positiva la giornata per Technogym

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, con un rialzo del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technogym
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technogym
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Technogym
evidenzia un declino dei corsi verso area 16,81 Euro con prima area di resistenza vista a 17,64. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 16,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)