Piazza Affari: calo per Technogym

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness
, con una flessione del 3,12%.
Lo scenario su base settimanale di Technogym
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Technogym
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)