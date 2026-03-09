Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:01
24.638 -0,02%
Dow Jones 20:01
47.130 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: calo per Technogym

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con una flessione del 3,12%.

Lo scenario su base settimanale di Technogym rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Technogym suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
