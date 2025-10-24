Milano 15:54
42.436 +0,13%
Nasdaq 15:54
25.328 +0,92%
Dow Jones 15:54
47.102 +0,79%
Londra 15:54
9.601 +0,23%
Francoforte 15:53
24.221 +0,05%

Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

Perde terreno il settore utility italiano, che retrocede a 47.397,92 punti, ritracciando dello 0,83%.
