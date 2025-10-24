Milano
15:54
42.436
+0,13%
Nasdaq
15:54
25.328
+0,92%
Dow Jones
15:54
47.102
+0,79%
Londra
15:54
9.601
+0,23%
Francoforte
15:53
24.221
+0,05%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 16.10
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 ottobre 2025 - 15.00
Perde terreno il
settore utility italiano
, che retrocede a 47.397,92 punti, ritracciando dello 0,83%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss
-0,78%
