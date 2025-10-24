Piazza Affari: spinge in avanti Ferretti

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il costruttore di yacht di lusso
, che tratta in rialzo del 5,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferretti
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferretti
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,979 Euro. Primo supporto visto a 2,825. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,733.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)