Piazza Affari: spinge in avanti Ferretti

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il costruttore di yacht di lusso, che tratta in rialzo del 5,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ferretti rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferretti. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,979 Euro. Primo supporto visto a 2,825. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,733.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
