Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Regno Unito, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +1,5%, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,6%).

