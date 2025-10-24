Salvatore Ferragamo, per Barclays trimestre "incoraggiante"

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo
ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con risultati migliori delle attese
, grazie al ritorno alla crescita del canale retail e a una performance particolarmente solida in Nord America. Gli analisti di Barclays hanno evidenziato che la società del lusso fiorentina ha registrato ricavi per 221 milioni di euro
, in aumento dell’1,7% a cambi costanti, superando il consenso di mercato fissato a 208 milioni.
La crescita è stata trainata dal canale diretto al consumatore
(DTC), in rialzo del 4,4%, mentre il wholesale
è rimasto negativo (-7%), nonostante la maggior parte delle azioni di "pulizia" del canale sia ormai completata. Il gruppo ha segnalato che ottobre sta proseguendo con un trend ancora più positivo nel DTC, e che le prospettive per l’EBIT dell’esercizio 2025 potrebbero risultare "un po’ superiori" rispetto alle stime di alcuni mesi fa.
A livello geografico
, il Nord America
è stato il principale motore di crescita, con vendite in aumento del 16% e un sensibile incremento dello scontrino medio. L’area EMEA
ha mostrato un progresso del 3%, sostenuta da un aumento del traffico nei negozi e da un miglior tasso di conversione. L’Asia-Pacifico
, pur restando negativa (-11%), ha mostrato un miglioramento sequenziale, in particolare nel retail, mentre il Giappone ha registrato un calo più contenuto (-5%) e il Latam una crescita del 4%.
Barclays ha sottolineato che il ritorno alla crescita del retail
segna un punto di svolta
per il gruppo, grazie all’effetto delle nuove collezioni, del rinnovamento della comunicazione digitale e del rafforzamento della brand desirability. Il management ha indicato margini lordi
attesi tra il 68% e il 69% per l’intero anno e ha espresso fiducia in un progressivo miglioramento della percezione del marchio, grazie alla capacità di attrarre nuovi consumatori e alla buona performance delle borse e della pelletteria.
Per Barclays si tratta quindi di un trimestre "incoraggiante
", segnalando che "il peggio sembra ormai alle spalle
" per Ferragamo, che vede segnali concreti di ripresa e un contesto in graduale miglioramento nei principali mercati internazionali.(Foto: © theyok/123RF)