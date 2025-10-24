UE autorizza acquisto di Property Finder da parte di Permira e General Atlantic

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'dida parte dei colossi del private equity Permira e General Atlantic. Il fondatore di Property Finder, Michael Lahyani, cittadino svizzero, continuerà a detenere partecipazioni di controllo in Property Finder. L'operazione riguarda principalmente il settore immobiliare.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.