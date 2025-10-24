Milano 13:10
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:11
9.573 -0,06%
Francoforte 13:11
24.196 -0,05%

UE autorizza acquisto di Property Finder da parte di Permira e General Atlantic

Finanza
UE autorizza acquisto di Property Finder da parte di Permira e General Atlantic
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Property Finder da parte dei colossi del private equity Permira e General Atlantic. Il fondatore di Property Finder, Michael Lahyani, cittadino svizzero, continuerà a detenere partecipazioni di controllo in Property Finder. L'operazione riguarda principalmente il settore immobiliare.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```