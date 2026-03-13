Londra: nuovo spunto rialzista per Legal & General Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella gestione del risparmio, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Legal & General Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Legal & General Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,423 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,51. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,365.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
