Londra: nuovo spunto rialzista per Legal & General Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella gestione del risparmio , in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Legal & General Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Legal & General Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,423 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,51. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,365.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```