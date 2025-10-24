Usa, fiducia consumatori Università del Michigan ottobre rivista in calo a 53,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di ottobre 2025, l'indice sulsi è attestato a 53,6 punti dai 55,0 della lettura preliminare e rispetto ai 55,1 del mese precedente.Rivista al ribasso anche la componente relativa alle, che si posiziona a 50,3 punti dai 51,2 della stima preliminare e rispetto ai 51,7 di settembre, mentre quella sullaè stata ridotta a 58,6 punti dal preliminare di 61,0 punti e si confronta con i 60,4 del mese precedente.