Usa, fiducia consumatori Università del Michigan ottobre rivista in calo a 53,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan
, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di ottobre 2025, l'indice sul consumer sentiment
si è attestato a 53,6 punti dai 55,0 della lettura preliminare e rispetto ai 55,1 del mese precedente.
Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative
, che si posiziona a 50,3 punti dai 51,2 della stima preliminare e rispetto ai 51,7 di settembre, mentre quella sulla condizione attuale
è stata ridotta a 58,6 punti dal preliminare di 61,0 punti e si confronta con i 60,4 del mese precedente.(Foto: Julien Gaud / Unsplash)