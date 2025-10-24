Milano
17:35
42.487
+0,25%
Nasdaq
18:30
25.387
+1,16%
Dow Jones
18:30
47.274
+1,15%
Londra
17:35
9.646
+0,70%
Francoforte
17:35
24.240
+0,13%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 18.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 ottobre 2025 - 16.15
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 53,6 punti
, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 55 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in settembre
Usa, fiducia consumatori università Michigan ottobre sostanzialmente stabile a 55,0 punti
Usa, fiducia consumatori Università del Michigan ottobre rivista in calo a 53,6 punti
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 26 settembre 2025
Usa, fiducia consumatori Università del Michigan settembre rivista in calo a 55,1 punti
Appuntamenti macroeconomici del 10 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 24 ottobre 2025
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Fiducia consumatori Unione Europea in ottobre
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto