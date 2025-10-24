Usa, l'inflazione rallenta a settembre e lascia alla Fed margine di manovra sui tassi

(Teleborsa) - Oggi il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano ha pubblicato i dati sull', che è risultata, con un aumento dello 0,3% su base mensile/3,0% su base annua per l'inflazione complessiva e dello 0,2% su base mensile/3,0% su base annua per l'inflazione di fondo (esclusi alimentari ed energia). Le previsioni di consenso erano per un'inflazione complessiva dello 0,4% su base mensile e dello 0,3% su base mensile per l'inflazione di fondo.Da ricordare che la pubblicazione era stata, dall'originaria data del 15 ottobre, a causa dellodel governo statunitense, ormai arrivato al suo 24° giorno, che aveva bloccato la diffusione della maggior parte dei dati economici."Un dato sull'inflazionepuò offrire un, ma invitiamo alla. I, aggravando il potenziale di effetti di secondo impatto, mentre la Fed prosegue con il taglio dei tassi per un'economia già forte. Il rischio è che la Fed sottovaluti la ripresa dell'inflazione e che anche il mercato la sottovaluti", ha commentatoDi impatto delle tariffe sui prezzi al consumo statunitensi ancora limitato parla anche. "La componente di "", ovvero la categoria dei beni i cui prezzi sono tipicamente meno volatili rispetto ai prezzi per esempio di beni alimentari, mostra una crescita dei prezzi al consumo dello 0,2% rispetto al mese precedente, dato, se annualizzato. Nel, per esempio la componente di abbigliamento mostra a settembre una crescita dello 0,7% rispetto al mese precedente, ma questa ha solo un peso marginale nel paniere dei beni al consumo totale. I prezzi di altre componenti, come articoli per la casa e beni di svago, che a luglio avevano mostrato un aggiustamento al rialzo di quasi 1 punto percentuale rispetto al mese precedente, si stanno ora normalizzando. Questo indica che ilsolo a determinati beni e per il momento si tratta di un", ha analizzato, Macro Economist di AcomeA SGR.Il risultato è che "lequesti aumenti dei costi, più modesti del temuto, e l'impatto sull'inflazione è stato inferiore a quanto previsto finora", ha osservato, che ha aggiunto "Col tempo, prevediamo una e un impatto più pesante sui prezzi dei beni, ma continuiamo a sostenere che inei prezzi piuttosto che qualcosa che porterà a un'inflazione più persistente. Inoltre, unalascia più tempo aiper fornire una certa mitigazione"."Meno legata alle tariffe, ma piuttosto interconnessa con lee le, è invece la componente dei. I prezzi dei servizi a settembre sono cresciuti dello 0,2% rispetto al mese precedente, anche in questo caso un dato consistente con il target della Fed e in rallentamento rispetto ai due mesi precedenti", ha aggiunto Martina Daga.In tema di mercato del lavoro, Knightley ha sottolineato che "l'inflazione legata ai dazi rimarrà una, ma è il, con una chiara possibilità che l'economia "poche assunzioni, pochi licenziamenti" diventi una storia "niente assunzioni, licenziamenti". Ciò mette a repentaglio l'obiettivo di "massimizzazione dell'occupazione" del suo doppio mandato, il che potrebbe a sua voltae rischiare dil'nel medio-lungo termine".Nel complesso il dato di oggi sull'inflazione "dovrebbe contribuire asui prezzi al consumo derivanti dall'imposizione di tariffe da parte dell'amministrazione Trump e lasciare dunque maggiore spazio alla Fed di", ha concluso la Macro Economist di AcomeA SGR.E sul punto, il Chief International Economist US di ING continua a prevedere "un, con un ulteriore taglio di 25 punti base a dicembre e tagli di 50 punti base all'inizio del 2026".Il momento resta cruciale per la Fed considerato che "la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo di ottobre si preannuncia come un’", ha ricordato il Senior Economist di Schroders. Oggi infatti la Casa Bianca ha fatto sapere chedei dati sui prezzi al consumo.