Milano 15:55
42.429 +0,11%
Nasdaq 15:55
25.331 +0,93%
Dow Jones 15:55
47.102 +0,79%
Londra 15:55
9.599 +0,22%
Francoforte 15:54
24.225 +0,07%

USA, Prezzi consumo (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi consumo (YoY) in settembre
USA, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +3%, in aumento rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +3,1%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```