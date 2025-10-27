Milano 15:50
ABTG, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 6,25 euro per azione (da 6,50 euro) il prezzo obiettivo su Alfio Bardolla Training Group (ABTG), società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della formazione finanziaria personale non formale, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 239%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per l'1H25A, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un Valore della Produzione FY25 pari a 25 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,7 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 15,0%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il Valore della Produzione possa aumentare fino a 32 milioni di euro (CAGR 24-27: 11,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 6,30 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 19,9%), rispetto a 2,64 milioni di euro del FY24 (corrispondente a un EBITDA margin del 11,6%). A livello patrimoniale, infine, si aspettano un peggioramento della NFP, che secondo le stime passerà da un valore cash positive di 1,36 milioni di euro del FY24 a un valore di milioni di euro 0,71 mln di debito nel FY25.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
