Argentina, volano borsa e peso dopo la vittoria di Milei alle elezioni

(Teleborsa) - Ilha esortato i parlamentari dell’opposizione moderata a sostenere il suo programma di riforme, durante i prossimi due anni del suo mandato, dopo che il suo partito ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni legislative di medio termine, facendo impennare i mercati locali: il peso argentino si è rafforzato del 10%, attestandosi a 1.355 per dollaro statunitense, mentre l’indice azionario MERV è salito di quasi il 20%.Il partitodi Milei ha ottenuto il 40,68% dei voti, rispetto al 31,69% della coalizione peronista, come mostrano i risultati ufficiali."Il peggio è passato", ha dichiarato Milei al canale televisivo locale A24. "(al Congresso) per attuare queste riforme". Il presidente ha ribadito l’intenzione di portare avanti riforme in ambito lavorativo, pensionistico e fiscale, ora che il suo blocco ha rafforzato la propria presenza in un Congresso finora dominato dall’opposizione.Milei ha anche annunciato, molti dei quali “obbligati” dal fatto che alcuni ministri sono stati eletti in Parlamento. I nuovi legislatori entreranno in carica il 10 dicembre.Tra ifigurano: la ministra della Sicurezza Patricia Bullrich, eletta al Senato; il ministro della Difesa Luis Petri, eletto alla Camera; il portavoce presidenziale Manuel Adorni, che sarà legislatore a Buenos Aires.“Devo formare un nuovo gabinetto per negoziare e approvare le leggi che ho promesso al popolo argentino,” ha concluso Milei.