Novo Nordisk crola dopo che farmaco obesità CagriSema non centra obiettivo

(Teleborsa) -è crollata di oltre 10% alla Borsa di Copenaghen, dopo che il colosso farmaceutico ha dichiarato che il suo farmaco sperimentale per l'obesità,in uno studio clinico.Lo studio era stato progettato perprodotto dalla concorrente Eli Lilly nella perdita di peso.LO studio durato 84 settimane, con cui è stata messa a confronto una dose fissa dirispetto al Tirzepatide, ha rilevato che i pazienti trattati con CagriSema hanno, mentre i soggetti che assumevanohanno mostrato una perdita di peso"Lo studio non ha raggiunto il suo endpoint primario, ovvero dimostrare la non inferiorità di CagriSema rispetto a Tirzepatide in termini di perdita di peso dopo 84 settimane", ha affermato l'azienda, che nell'ultimo anno si è ritrovata a fronteggiare la concorrenza della casa farmaceutica americana e le cui azioni lo scorso anno hanno perso quasi metà del loro valore.