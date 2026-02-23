Novo Nordisk crola dopo che farmaco obesità CagriSema non centra obiettivo

(Teleborsa) - Novo Nordisk
è crollata di oltre 10% alla Borsa di Copenaghen, dopo che il colosso farmaceutico ha dichiarato che il suo farmaco sperimentale per l'obesità, CagriSema non ha raggiunto l'endpoint primario
in uno studio clinico.
Lo studio era stato progettato per dimostrare che il rimedio era al passo con il Tirzepatide
prodotto dalla concorrente Eli Lilly nella perdita di peso.
LO studio durato 84 settimane, con cui è stata messa a confronto una dose fissa di CagriSema
rispetto al Tirzepatide, ha rilevato che i pazienti trattati con CagriSema hanno ottenuto una perdita di peso del 23%
, mentre i soggetti che assumevano Tirzepatide
hanno mostrato una perdita di peso del 25,5%.
"Lo studio non ha raggiunto il suo endpoint primario, ovvero dimostrare la non inferiorità di CagriSema rispetto a Tirzepatide in termini di perdita di peso dopo 84 settimane", ha affermato l'azienda, che nell'ultimo anno si è ritrovata a fronteggiare la concorrenza della casa farmaceutica americana e le cui azioni lo scorso anno hanno perso quasi metà del loro valore.