Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,83%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.821,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,83%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+1,83%), che archivia la giornata a 25.821,54 punti.
Condividi
```