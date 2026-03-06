Milano
17:35
44.152
-1,02%
Nasdaq
22:00
24.643
-1,51%
Dow Jones
22:00
47.502
-0,95%
Londra
17:35
10.285
-1,24%
Francoforte
17:35
23.591
-0,94%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 23.17
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,51%
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,51%
Il Nasdaq-100 termina a 24.643,02 punti
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 22.03
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -1,51% e chiude la seduta a 24.643,02 punti.
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto