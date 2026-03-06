Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 22:00
24.643 -1,51%
Dow Jones 22:00
47.502 -0,95%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa dell'1,51%

Il Nasdaq-100 termina a 24.643,02 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -1,51% e chiude la seduta a 24.643,02 punti.
