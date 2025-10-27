Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,09%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.653,82 punti

Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 9.653,82 punti.
