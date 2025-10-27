Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,47% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 47.426,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,47% alle 19:30
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,47% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 47.426,99 punti.
Condividi
```