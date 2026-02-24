Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:43
24.988 +1,13%
Dow Jones 19:43
49.276 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dello 0,83% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 49.209,53 punti

Spunto rialzista dello 0,83% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 49.209,53 punti.
