CNEL approva Disegno di legge “Garanzia giovani imprenditori”

(Teleborsa) - L’Assemblea delha approvato unpromossa dal consigliere e Segretario nazionale Fna-CONFSAL Cosimo Nesci, nasce dall’esigenza di favorire l’accesso al credito dei giovani fino a 35 anni, desiderosi di avviare nuove attività Il Ddl approvato dal CNEL è volto ad assicurare una copertura pubblica di garanzia sui finanziamenti bancari destinati ai giovani aspiranti imprenditori che, in assenza di garanzie adeguate, risultano frequentemente esclusi dai canali di credito tradizionali. La misura mira a rimuovere una condizione di diseguaglianza sostanziale, che nel tempo ha determinato una disparità di opportunità tra giovani provenienti da famiglie economicamente solide e quelli appartenenti a contesti meno agiati. La garanzia, concessa a titolo gratuito, sarà subordinata alla positiva valutazione del progetto imprenditoriale e potrà coprire fino al 100% dell’importo finanziato, nei casi di assenza totale di altre forme di garanzia. L’accesso al beneficio avverrà nel rispetto di criteri oggettivi, omogenei e trasparenti, assicurando parità di trattamento, uso efficiente delle risorse pubbliche e coerenza con le strategie nazionali ed europee in materia di sviluppo, occupazione giovanile e inclusione sociale.“Con la proposta di legge approvata dall’assemblea del CNEL – ha dichiarato il Consigliereelatore del disegno di legge – si intende colmare un divario finanziario e sociale ormai strutturale, che da anni penalizza i giovani privi di garanzie patrimoniali proprie o familiari, escludendoli di fatto dall’accesso al credito e quindi dalla possibilità di avviare un’attività produttiva o di servizi. Tale diseguaglianza si traduce in una discriminazione sostanziale: mentre i figli di famiglie benestanti possono ottenere facilmente un prestito grazie ai loro beni di garanzia, i giovani provenienti da contesti più fragili – pur dotati di competenze, idee e spirito imprenditoriale – ne restano esclusi solo per la mancanza di patrimonio. L’assenza di opportunità concrete ha spesso lasciato spazio a fenomeni di illegalità e reclutamento da parte della criminalità organizzata, che trae forza proprio dal vuoto economico e dalla disperazione di intere generazioni senza futuro. Con il Ddl – ha sottolineato Nesci –