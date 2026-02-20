Zangrillo: “Nuovi sistemi gestionali per valorizzare persone e rinnovare le amministrazioni”

(Teleborsa) - "Non possiamo permetterci di gestire le persone con sistemi ormai superati. Dobbiamo innovare partendo dalla motivazione e dalla valorizzazione delle aspirazioni delle nostre persone". Lo ha dichiarato ilintervenendo oggi presso la Sala Tirreno della Regione Lazio all’iniziativa "".Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato", ribadendo che la modernizzazione della Pubblica amministrazione passa da una gestione strategica del capitale umano.In questo quadro si inserisce il, ideato dal Dipartimento della funzione pubblica e che ha visto la partecipazione attiva della Regione Lazio nella fase di sperimentazione con, pensata per favorire la collaborazione tra amministrazioni e la condivisione di buone pratiche. Ampio spazio è stato: reclutamento, formazione e merito. Sul fronte del reclutamento, il ministro ha ricordato che "negli ultimi tre anni sono state assunte oltre 600 mila persone", con una riduzione dell’età media da 51 a 48 anni, grazie al portale inPA, oggi unica porta digitale di accesso alla Pubblica amministrazione, con più di 3 milioni di utenti registrati, oltre il 50% under 40"."Abbiamo bisogno di giovani, di chi legge le prossime sfide con lenti nuove. Per questo motivo con il nuovo modello di attrattività stiamo coinvolgendo le nuove generazioni per spiegare loro le opportunità offerte dal pubblico impiego", ha aggiunto il ministro.Sul versante della formazione,, con la piattaforma Syllabus che offre corsi di formazione in continuo aggiornamento insieme ai Poli formativi territoriali e ai programmi "Essere PA" e "Leadership e performance".Il ministro ha quindi, volto a rafforzare il sistema di valutazione della performance e a introdurre nuovi percorsi di sviluppo di carriera fondati sui risultati e sulle competenze effettivamente dimostrate.sono le direttrici su cui stiamo costruendo una Pubblica amministrazione capace di generare valore, fiducia e sviluppo. Il filo rosso che le unisce è uno solo: le nostre persone", ha concluso il ministro.