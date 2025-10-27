Dallocchio (Bocconi): non si rovina asset allocation degli istituzionali con limiti minimi su società locali

(Teleborsa) - Nei portafogli "l'immobiliare o è presente sotto forma di mattone, il che a mio modo di vedere non è necessariamente suggeritile per tutti, o non è presente
. Eppure sappiamo perfettamente l'importanza che in questo paese, come in tanti altri paesi, l'immobiliare riveste nell'ambito dei progetti di investimento di qualsiasi organizzazione". Lo ha detto Maurizio Dallocchio
, Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso la SDA Bocconi School of Management, alla presentazione della ricerca
"L'esigenza di un ampliamento dell'immobiliare quotato a vantaggio dell'economia, della società e dei mercati finanziari", realizzata da SDA con CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali.
Parlando del calo dell'interesse degli operatori per l'immobiliare, Dallocchio ha fatto notare che "oggi nel mondo esistono degli assi pigliatutto
. Le prime due società quotate negli USA per capitalizzazione valgono 2 volte e mezzo tutta l'Europa, circa 1,3 volte il PIL di Francia e Italia insieme. Per gli altri è quindi meno sexy e agevole avere successo nei mercati finanziari, con un interesse più modesto".
Il Professore ha anche lamentato lo scorsa investimento degli investitori istituzionali italiani sull'equity del paese, non solo quello immobiliare. "Gli investitori istituzionali
come assicurazioni, fondi pensione o casse previdenziali sono completamente assenti nel finanziamento delle imprese
, e dunque relativamente assenti come operatori dei mercati italiano ed europei", ha evidenziato.
"Anche gli altri operatori istituzionali non brillano per presenza sui mercati - ha aggiunto - Ma le risorse che le imprese cercheranno nei prossimi anni non potranno che essere risorse di mercato. Se le imprese vorranno avere un orizzonte di lungo, inevitabilmente dovranno far ricorso al mercato
".
Evidenziando che "anche in paesi con regolamentazioni avanzate come nel Nord Europa hanno un obbligo di investire un certo ammontare nelle società locali, il fatto che non ci sia una normativa per spingere a dare una mano in questo senso in Europa e in Italia è qualcosa che mi lascia un po' perplesso. Non sono dirigista, ma se imponessimo dei limini minimi non rovineremmo l'asset allocation
di queste entità".
Questi sono "tutti temi che ci dicono con potenza e con forza che se riusciamo ad aprire i mercati - inserendo l'immobiliare quotato - probabilmente facciamo qualcosa che fa bene davvero
per l'economia, per la società e per i mercati finanziari", ha concluso.