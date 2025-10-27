Milano 17:22
42.927 +1,04%
Nasdaq 17:22
25.755 +1,57%
Dow Jones 17:22
47.438 +0,49%
Londra 17:22
9.650 +0,05%
Francoforte 17:22
24.305 +0,27%

Elica, azioni proprie al 7,34% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Elica, azioni proprie al 7,34% del capitale sociale
(Teleborsa) - Elica, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver acquistato, tra il 13 e il 24 ottobre 2025, complessivamente 24.741 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 1,74 euro per azione, per un controvalore pari a 43.145 euro.

Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.568.063 azioni ordinarie, pari al 4,06% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.406.980 euro.

Al 24 ottobre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.647.080 azioni proprie, pari al 7,34% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di Elica, che si attesta a 1,745 euro, in lieve aumento dello 0,87%.

Condividi
```