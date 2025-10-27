Elica, azioni proprie al 7,34% del capitale sociale

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 13 e il 24 ottobre 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 1,74 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.568.063 azioni ordinarie, pari al 4,06% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.406.980 euro.Al 24 ottobre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.647.080 azioni proprie, pari al 7,34% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di, che si attesta a 1,745 euro, in lieve aumento dello 0,87%.