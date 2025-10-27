Elica, azioni proprie al 7,34% del capitale sociale

(Teleborsa) - Elica
, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver acquistato
, tra il 13 e il 24 ottobre 2025, complessivamente 24.741 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 1,74 euro per azione, per un controvalore
pari a 43.145 euro
.
Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.568.063 azioni ordinarie, pari al 4,06% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.406.980 euro.
Al 24 ottobre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.647.080 azioni proprie, pari al 7,34% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance di Elica
, che si attesta a 1,745 euro, in lieve aumento dello 0,87%.