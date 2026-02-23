Sabaf, azioni proprie al 2,6% del capitale sociale

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 16 e il 20 febbraio 2026, ha acquistato
complessivamente 5.977 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,8779 euro per azione e per un controvalore
pari a 83.302,40 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 20 febbraio, un totale di 334.285 azioni proprie, pari al 2,635% del capitale sociale.
A Piazza Affari, nel frattempo, peggiora la performance del produttore di attrezzature domestiche da cucina
, con un ribasso dello 0,36%, portandosi a 13,85 euro.