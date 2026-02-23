Milano 13:08
46.908 +0,94%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 13:08
10.707 +0,19%
Francoforte 13:08
25.156 -0,41%

Sabaf, azioni proprie al 2,6% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, azioni proprie al 2,6% del capitale sociale
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 16 e il 20 febbraio 2026, ha acquistato complessivamente 5.977 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,8779 euro per azione e per un controvalore pari a 83.302,40 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 20 febbraio, un totale di 334.285 azioni proprie, pari al 2,635% del capitale sociale.

A Piazza Affari, nel frattempo, peggiora la performance del produttore di attrezzature domestiche da cucina, con un ribasso dello 0,36%, portandosi a 13,85 euro.



Condividi
```