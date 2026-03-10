Elica completa l’uscita da Elica PB India: ceduto l’1,59% a Whirlpool

Elica

(Teleborsa) -comunica la cessione a Whirlpool of India Limited della quota residua dell'1,59% del capitale sociale della società partecipata indiana ELICA PB Whirlpool Kitchen Appliances Private Limited (“Elica PB India”) unitamente agli altri soci indiani di minoranza che ne cedono un’ulteriore quota dell’ 1,59%. Pertanto, spiega una nota, Whirlpool of India Limited detiene il 100% di Elica PB India.La cessione è avvenuta anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, ovvero decorsi 90 gg. dall’approvazione del bilancio di Elica PB India al 31 marzo 2026, a seguito del verificarsi di un “cambio di controllo” di Whirlpool of India, evento previsto tra le “condizioni di risoluzione anticipata” dell’accordo. Resta invariato il Trademark & Technical License Agreement siglato il 20 settembre 2024 che prevede l’uso del marchio Elica in via esclusiva sul territorio indiano ed in via non esclusiva in Nepal e Bangladesh per la commercializzazione di prodotti nel settore kitchen & cooking, con una durata iniziale di quattordici anni (2038) e che prevede dei minimi garantiti di royalties crescenti nel tempo. Il beneficio minimo ammonta a circa 23 milioni di Euro.Ildell’ 1,59% del capitale sociale della controllata indiana Elica PB India è pari a INR 269,182,344 (circa 2,5 milioni di Euro lordi al cambio odierno) ed è stato corrisposto al netto delle ritenute d’acconto in un’unica soluzione alla data odierna, (pari ad un controvalore di circa 2,1 milioni di Euro netti).